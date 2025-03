TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel eraldistardist klassikasõidus?

Norras Trondheimis jätkuvatel suusaalade MM-il on täna kavas meeste 10 km eraldistardist klassikasõit. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.55. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets, kohapealt vahendab muljeid Johannes Vedru.

Täna on stardinimekirjas 109 meest ja nende seas ka neli eestlast. Stardirivi avab Henri Roos, kes läheb rajale numbri all 1. Võistlustules on veel Martin Himma (nr 19), Alvar Johannes Alev (nr 33) ja Ralf Kivil (nr 74).

Soosikukoormat kannab norralane Johannes Hösflot Kläbo (nr 56), kes võitis eelmisel nädalal kuldmedali nii vabatehnikasprindis kui ka 10 km + 10 km suusavahetusega sõidus.