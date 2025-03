Hispaania kõrgliigas lükati kohtumine edasi loetud minutid enne avavilet

Mõlema meeskonna mängijad olid soojendused ära teinud ja ootasid väljakule minemist, kui tuli teade, et tugeva vihmasaju ja üleujutusohu tõttu lükatakse kohtumine edasi.

Seitse minutit pärast kohtumise planeeritud algusaega teavitati sellest ka staadionile tulnud pealtvaatajaid. Mõni hetk hiljem hakkas mängupaigas tugevalt sadama.

Kuigi Castelloni provintsi võimud olid ametliku hoiatuse välja andnud juba mitu tundi enne avavilet, tuli kohtumise edasilükkamine asjaosalistele siiski üllatusena.

"See tuli meile üllatusena. Kümme minutit enne avavilet helistati meile ja öeldi, et kohtumine jääb ära. Otsuse langetasid liiga (La Liga) ja alaliit (RFEF) ning meie järgisime seda. Inimesed, kes staadionile tulid, peavad nüüd koju minema ilma mängu nägemata. Loodetavasti jõuavad kõik turvaliselt koju ja ühtegi ebameeldivat üllatust ei tule," kommenteeris Espanyoli spordidirektor Fran Garagarza kohalikule meediale.

Ühtlasi lisas Garagarza, et tema klubi katab kõigi 240 võõrsilmängule tulnud Espanyoli toetaja transpordikulud.

La Liga lubas kohtumise uue toimumisaja teatada esimesel võimalusel.

Official!!!!!



Villarreal vs Espanyol match is prostponed pic.twitter.com/fPBRw0dQgb