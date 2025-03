Selgusid korvpalli EM-finaalturniiri loosi tugevusgrupid

EM-finaalturniiri alagrupid loositakse lõplikult välja 27. märtsil, kuid nii palju on selge, et Eesti koondis peab oma mängud Lätis ning kuulub koos võõrustajaga A-alagruppi.

Läti sai asetuse teises tugevusgrupis, kuhu kuuluvad veel Leedu, Sloveenia ja Kreeka. A-alagrupp täitub seega esimese, kolmanda, neljanda ning kuuenda asetusega gruppidest.

Loosi tugevusgrupid selgusid FIBA maailma edetabeli põhjal, kus Eesti paikneb 43. real ning sattus sellega viiendasse tugevusgruppi, kuhu kuuluvad lisaks veel Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Suurbritannia.

Koondised jaotatakse kuute alagruppi. Vastavalt reeglitele võib iga alagrupi korraldaja (Läti, Soome, Küpros, Poola) valida endale finaalturniirile kvalifitseerujate seast ühe vastase. Soome valis Leedu, Küpros valis Kreeka ning Poola valis Sloveenia.

Draw: 27th of March | 14:00 CET