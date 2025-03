Tamm puudus teist mängu järjest Botevi koosseisust

Eesti keskkaitsjat ei olnud mängijate nimekirjas ka eelmisel neljapäeval karikavõistluste veerandfinaalis Ludogoretsi vastu. Tamm mängis viimati 22. veebruaril, kui liigamängus Sofia CSKA vastu oli ta väljakul kogu kohtumise, vahendab Soccernet.ee.

Eestlane on eeldatavasti kaks viimast mängu koosseisust puudunud vigastuse tõttu, mis on läheneva koondiseakna eel halb uudis, sest jätkuvalt on vigastatud ka Eesti koondise kapten ja Tamme keskkaitsepartner Karol Mets.

Botevil on praegu mõõnaperiood – viimasest kuuest liigamängust on saadud vaid üks punkt. Eestlaste koduklubi on Bulgaaria kõrgliigas neljandal kohal, esikolmik jääb nelja punkti kaugusele ja lähimat jälitajat edestatakse kahe punktiga.

