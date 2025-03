Kalev/Cramo lõpetas leegionäriga lepingu

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ütles klubi kodulehel avaldatud teates, et mängijaga sai lepingut sõlmides kokku lepitud, et kuna märtsis on tema perre sündimas esiklaps, siis on tal võimalik sel perioodil mõneks ajaks koju minna.

"Nüüd kui see aeg käes on, leidsime mõlemapoolselt, et nii klubi kui ka mängija ootused ei ole kooskõlas esialgu loodetule, siis on mõistlikum leping lõpetada ning saame mängijate turul ringi vaadata ja loodetavasti sobivama variandi leida. Täname Elijaht ja soovime edu edaspidiseks," lisas Kask.

Clarance mängis Kalev/Cramo eest 18. kohtumises nii Optibet Eesti-Läti liigas, FIBA Euroopa karikasarjas ning Kaamos karikavõistlustel, aidates klubi karikavõitjaks.