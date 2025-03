Kiskonen jäi Tokyo kriteeriumil napilt pjedestaalilt välja

54-kilomeetrise kriteeriumi võitis Shoi Matsuda (1:16.17), edestades finišijoonel Tadaaki Nakaid, Yuki Ishiharad ja Kiskoneni, kirjutab EJL.ee.

"30-ringilisel võidusõidul said algul eest neli meest. Meie tiimist oli seal kaks ratturit," rääkis Kiskonen. "Kaks ringi enne lõppu saime nad kätte. Õnneks jooksikud sõitsid piisavalt tugevalt, et sprindirongidega tiimid pidid enda lahtivedajaid ohverdama, seega ükski tiim ei suutnud ideaalset lahti vedamist teha. See tähendas, et ma sain abilisteta ise ilusasti heal positsioonil olla ja heast kohast sprinti alustada. Natuke valus oli nii napilt esikolmikust välja jääda, aga samas olen rahul, et olin esimestele nii lähedal."

Prantsusmaal jõudis 20 parema hulka Markus Mäeuibo (Charvieu-Chavagneux IC), kes sai 121-kilomeetrisel ühepäevasõidul Circuit de la Vallee du Bedat 19. koha. Võidu pälvis Šveitsi rattur Arnaud Tendon (Elite Fondations Cycling Team).