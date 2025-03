Linnarivaali seljatanud Lakers tõusis läänes teiseks, Cavaliers jõudis 50 võiduni

Lakers teenis läinud ööl kuuenda järjestikuse võidu, kui kodusaalis alistati linnarivaal Clippers 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25).

Luka Doncic vedas võitjaid 29 punktiga, lisaks jagas ta üheksa resultatiivset söötu ja hankis kuus lauapalli. Viis kaugviset tabanud Dalton Knecht panustas 19 punkti ning LeBron James lisas omalt poolt 17 silma ja üheksa korvisöötu. Kaotajate poolel tõi üleplatsimehena 33 punkti Kawhi Leonard.

Viimasest 22 mängust suisa 18 võitnud Lakers (38-21) tõusis läänekonverentsis Oklahoma City Thunderi (49-11) järel teisele kohale. Clippers (32-28) on kuues.

Idakonverentsi liider Cleveland Cavaliers jõudis esimesena sel hooajal 50 võiduni, kui kodusaalis saadi lisaajale läinud mängus 133:129 (24:27, 18:27, 37:35, 40:30, 14:10) jagu Portland Trail Blazersist.

Cavaliersi särgis kandis põhiraskust De'Andre Hunter, kelle kontole kogunes 32 punkti ja seitse lauapalli. Iisraeli koondislane Deni Avdija säras kaotajate poolel kolmikduubliga, saades kirja 30 punkti, 12 lauapalli ja 10 tulemuslikku söötu.

Cavaliers (50-10) kirjutas tabelisse kümnenda järjestikuse võidu ning lähimat jälitajat Boston Celticsit edestatakse seitsme võiduga. Trail Blazers (27-34) asub läänes 12. positsioonil.

Valitsev meister Celtics rõõmustas kodupublikut 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26) võiduga Denver Nuggetsi üle.

Celticsit tassisid rünnakul Jaylen Brown ja Al Horford, kes viskasid vastavalt 22 ja 19 punkti. Nuggetsi edukaim oli 26 punkti visanud Jamal Murray. Nikola Jokic jäi kolmikduublist napilt ilma, kogudes 20 punkti, 14 lauapalli ja üheksa korvisöötu.

Celtics (43-18) püsib idas teisel kohal, Nuggets (39-22) kukkus läänes kolmandaks.

Teised tulemused:

Indiana Pacers - Chicago Bulls 127:112

Orlando Magic - Toronto Raptors 102:104

Miami Heat - New York Knicks 112:116 (la.)

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 132:146

Utah Jazz - New Orleans Pelicans 121:128

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 98:116

