Maailma kaheksas reket võitis finaali geimigi kaotamata

Esmakordselt WTA turniiril kõrgeima asetuse teeninud Navarro alistas pühapäevases finaalis läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud kolumblanna Emiliana Arango (WTA 133.) 6:0, 6:0. Kõikidest mängitud punktidest võitis Navarro 53 ja Arango vaid 21.

Tegemist oli viienda korraga sel sajandil, kui WTA turniiri finaal võideti geimigi kaotamata. Enne Navarrot sai sellega viimati hakkama Iga Swiatek, kes oli 2021. aastal kõrgetasemelise Rooma turniiri finaalis üle Karolina Pliškovast.

Kogu turniiri settigi kaotamata läbinud Navarro jaoks oli tegemist karjääri kõige kaalukama turniirivõiduga. 23-aastase ameeriklanna seni ainus triumf WTA turniiril pärines eelmise aasta jaanuarist, kui ta võidutses Austraalias 250 taseme turniiril.

5 - Since 2000, Emma Navarro is only the fifth player to win a WTA event final by a 6-0 6-0 score:



Bartoli, Quebec City 06

A. Radwanska, Sydney 13

Halep, Bucharest 16

Swiatek, Rome 21

Navarro, Merida 25



Steamroll.#MeridaOpenAKRON | @WTAMeridaOpen1 @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/jxbHLX6Wrd