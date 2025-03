Kalev/Cramo lubas Viimsil ühel veerandajal visata 36 punkti, aga võitis

Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo võitis avapoolaja 42:33, aga Viimsi viskas kolmandal veerandajal koguni 36 punkti ning läks otsustava perioodi eel omakorda kolme punktiga juhtima.

Kalev/Cramo hoidis viimase veerandaja esimese nelja ja poole minuti jooksul kodumeeskonda aga kolme punkti peal ja viskas selle ajaga ise 17 punkti. Kevin Sündi kaugvise minut aega hiljem tõi Viimsi veel seitsme punkti kaugusele, aga lähemale Viimsi enam ei jõudnud.

Pingilt alustanud Severi Kaukiainen tabas väljakult 11 viskest üheksa ja kogus Kalev/Cramo kasuks 24 punkti, Stefan Vaaks lisas 20 ja Anrijs Miška 19 punkti. Omar Pajic oli Viimsi resultatiivseim 24 punktiga, Bosnia keskmängija lisas ka kaheksa lauapalli.

Kalev/Cramol on parima Eesti klubina tabelis 20 võitu ja neli kaotust, liidriks on 21 võidu kõrval kaks kaotust saanud Riia VEF. Viimsi on viie võidu ja 19 kaotusega 13. kohal.