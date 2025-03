Fosti näitas Tokyo maratonil jätkuvalt head vormi

41-aastane Fosti lõpetas Tokyo maratoni ajaga 2:27.39 ja sai selle tulemusega 158. koha. Tema keskmine tempo kilomeetri peale kolm minutit ja 30 sekundit, vahendab Marathon100.com.

Endise tippjooksja eesmärgiks on läbida kõik Marathon Majors sarja kuuluvad maratonid kahest tunnist ja 30 minutist kiiremini. Nüüdseks on selja taha jäänud neli võistlust, kõige napimalt mahtus Fosti eesmärgi sisse septembris toimunud Berliini maratonil, mille ta lõpetas ajaga 2.29.53 ehk eesmärgist vaid seitse sekundit kiiremini. Jaapanis joostud tulemus on Fosti Majorsite resultaatidest kõige parem.

Roman Fosti isiklik rekord maratonis on 2021. aastal Itaalias joostud 2:10.46.

Kõrgetasemelise Tokyo maratoni võitsid Etioopia jooksjad Tadese Takele (2:03.23) ja Sutume Kebede (2:16.31).