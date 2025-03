Väravavahtide ajaraiskamisele määrati uus karistus

Rahvusvahelise Jalgpalli Nõukogu (IFAB) teatas, et on teinud reeglimuudatuse väravavahtide ajaraiskamise osas.

Praeguste reeglite järgi on jalgpalli väravavahtidel aega kuus sekundit, et pall pärast püüdmist mängu panna. Kui seda ei tehta, antakse vastasmeeskonnale vabalöök.

IFAB teatas aga laupäeval, et on reeglit kohandanud ja kui väravavaht hoiab palli kauem kui kaheksa sekundit, antakse vastasmeeskonnale hoopis nurgalöök. Kohtunikud aitavad puurilukke sekundite lugemisega ning tõstavad pärast palli püüdmist käe üles, langetades selle viie sekundi järel.

Jalgpalli reeglite eest vastutav IFAB on uut reeglit katsetanud Inglismaa noorteliigades ning Itaalia ja Malta kõrgliigas. Organisatsiooni sõnul on 400 mängus antud neli nurgalööki. FIFA kohtunike komitee esimees, legendaarne Pierluigi Collina ütles, et Itaalias on muudatus hästi toiminud.

"See on palju parem variant, kui see mida Serie A-s ja teistes suurtes liigades seni näinud oleme," ütles itaallane. "Väravavahid ei saa enam palli 20 sekundit käes hoida."

Varasemat vabalöögi reeglit on peetud liialt karmiks, mistõttu pole kohtunikud seda kuigi pingsalt jälginud. Nurgalöök on selles osas kergem karistus, aga kohtunikele on antud kohustus seda ka enam ära vilistada.

Uus reegel läheb käiku sel suvel.