TÄNA OTSE | Aigro ja Vagul tõusevad MM-i lõppvõistlusel lendu

Eesti suusahüppajad Artti Aigro ja Kaimar Vagul tagasid Trondheimis toimuval suusaalade MM-il edasipääsu normaalmäe lõppvõistlusele. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.55, kommentaatorid on Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu.

Laupäevasel kvalifikatsioonivõistlusel teenis edasipääsu 50 võistlejat, Aigro pälvis 88,5-meetrise hüppega (103,2 p) 48. koha ning Vagul 93,5-meetrise õhulennuga (100,5 p) 50. koha.

Aigro tõdes, et ei jäänud oma esitusega kuidagi rahule. "Õnneks on sel hooajal ka varem väikseid raskusi olnud, millest järgmisel päeval - nagu Oberstdorfi lennumäel - sai hoopis teisi hüppeid näidata," ütles ta. "Ma väga loodan, et [pühapäeval] natukenegi sinnapoole kisuks ja saaksin minna enda hüppele lähemale, mis annaks kindlasti metraaži ja parandaks ka tulemust protokollis."

Aigro on varasemalt MM-idel normaalmäel teeninud 31., 41. ja 49. koha. 17-aastane Vagul osaleb MM-il esimest korda.

Kvalifikatsioonis sai parima hüppega hakkama norralane Johann Andre Forfang, kellele järgnesid sakslane Andreas Wellinger ning Nelja mäe turnee võitnud austerlane Daniel Tschofenig. Lisaks võistlevad MM-tiitli nimel austerlased Stefan Kraft ja Jan Hörl.

Varasematest maailmameistritest on pühapäeval võistlustules Kraft (2017) ning viimasel kolmel MM-il võidutsenud poolakad Dawid Kubacki (2019) ning valitsev maailmameister Piotr Zyla (2021 ja 2023).