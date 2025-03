TÄNA OTSE | Trondheimi MM jätkub naiste suusavahetusega sõiduga

Norras Trondheimis toimuvatel suusaalade maailmameistrivõistlustel peetakse pühapäeval naiste murdmaasuusatamises põnev 10 km + 10 km suusavahetusega sõit, kus asuvad rajale ka õed Kaasikud ning Teesi Tuul. ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 14.55, kommentaatorid on Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets.

Laupäeval teenisid Norra mehed suusavahetusega sõidus lausa nelikvõidu ning kodupublikul on lootust vinget tulemust näha ka pühapäeval, sest muuseas on stardijoonel Astrid Öyre Slind, Heidi Weng ning tänavu MK-sarjas mõlemad sõidud võitnud Therese Johaug, kes on ühtlasi ka kolmekordne maailmameister.

Loomulikult asub rajale MK-sarja kindel liider, ameeriklanna Jessie Diggins, kes pole oma karjääris suusavahetusega sõidus MM-medalit võitnud. Talle pakuvad konkurentsi sakslanna Victoria Carl ning valitsev maailmameister, rootslanna Ebba Andersson.

Eesti eest asuvad rajale õed Kaidy Kaasiku (stardinumber 31) ning Keidy Kaasiku (36) ja kolmandana asub võistlustulle Teesi Tuul (49). Kõigi jaoks on see MM-i debüüt suusavahetusega sõidus.

Tänavusel MM-il sõidavad naised esimest korda suusavahetusega 20 km, alates 2005. aastast on distantsiks olnud 15 km. 2003. aastal võidutses 10 km distantsil Kristina Šmigun.