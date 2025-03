Giannis ja Lillard juhtisid Bucksi võidule, Curry pani üle pika aja pealt

Bucks ja Mavericks mängisid avapoolajal tasavägiselt, kuid avaveerandi keskpunktiks asus võõrustaja juhtima ning saavutas teisel veerandil kümnepunktilise edu. Bucks näitas seejärel aga suurepärast mängu ning võitis avapoolaja viimased seitse minutit 28:10, minnes poolajapausile 71:63 eduseisul.

Milwaukee hoog ei raugenud ka teisel poolajal ning kolmanda veerandi lõpus oli tablool Bucksi 23-punktiline eduseis. Bucks lõpetas mängu kindlalt ning teenis võõrsil 132:117 (31:36, 40:27, 30:16, 31:38) võidu.

Giannis Antetokounmpo viskas 29 punkti ning lisas üheksa lauapalli ja üheksa korvisöötu, Damian Lillard panustas 28 punktiga ning lisas omalt poolt veel kuus lauda ja kuus korvisöötu. Üleplatsimees oli Mavericksi dünaamiline tagamees Kyrie Irving, kes kogus 32 punkti ja viis lauapalli.

Golden State Warriors rändas külla Philadelphia 76ersile, kuid võõrustajal õnnestus kolmandal veerandil 15 punktiga juhtima minna. Warriors suutis aga kaotusseisust välja tulla ning suurepärase spurdiga mängu viigistada. 76ers oli otsustavatel hetkedel siiski külalisest parem ning teenis kodupubliku ees pingelise 126:119 (30:30, 37:25, 29:35, 30:29) võidu.

Philadelphia peab hooaja lõpuni vastu pidama ilma superstaari Joel Embiidita, kelle hooaeg lõppes põlvevigastuse tõttu. Tühimikku täitis 24-aastane Quentin Grimes, kes püstitas 44 punktiga oma karjääri tippmargi. Warriorsi liider oli ei keegi muu kui Curry, kes viskas 29 punkti ning jagas 13 lauapalli.

Warriorsi neljanda veerandi spurdi jooksul pani 36-aastane Curry isegi pealt, mis viis Golden State'i pingimängijad hullumise äärele. Viimati pani Curry pealt 2019. aastal, tegemist on tema karjääri 27. pealtpanekuga. "See jääb ilmselt viimaseks. Ütlen seda kohe praegu, see oli viimane, mida te näete," naljatles Curry. "See võttis minust kõik."

Talt küsiti, kas mäletab oma viimast pealtpanekut. "Loomulikult!" vastas tagamängija kiirelt. "Kuus aastat tagasi, kodus, lõikasin paremalt äärelt. [Kevin Durant] andis söödu."

Teised tulemused:

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 128:130

Houston Rockets - Sacramento Kings 103:113

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 115:94

Charlotte Hornets - Washington Wizards 100:113