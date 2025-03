Aigro ja Vagul said üle noatera lõppvõistlusele

Kvalifikatsioonis hüppas Aigro 88,5 meetrit ja teenis 103,2 punkti, mis andis 48. koha. Vagul hüppas 93,5 meetrit ja teenis 100,5 punkti ja oli 50. ehk pääses viimasena edasi. Kasahstani suusahüppaja Daniil Vassiljev jäi vaid 0,8 punktiga välja.

Oma sooritusega ei saanud Aigro mõistagi rahule jääda. "Ei ole jaa, aga homme on ka päev. Õnneks on sel hooajal ka varem väikseid raskusi olnud, millest järgmisel päeval - nagu Oberstdorfi lennumäel - sai hoopis teisi hüppeid näidata," lausus ta.

"Ma väga loodan, et homme natukenegi sinnapoole kisuks ja saaksin minna enda hüppele lähemale, mis annaks kindlasti metraaži ja parandaks ka tulemust protokollis."

"Kui üks asi ei klapi, siis teised asjad hakkavad ka vaikselt järgi andma," selgitas Aigro. "Aga kindlasti raadiusest läbi sõit on praegu üks suurem probleem."

Kvalifikatsioonis näitas kõige paremat õhulendu norralane Johann Andre Forfang, kes lendas 106,5 meetrit ja teenis 140,8 punkti. Talle järgnesid sakslane Andreas Wellinger 138,2 ja austerlane Daniel Tschofenig 134,2 punktiga.

