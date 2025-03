Kuuekordne maailmameister alustas uues tiimis hooaega võidukalt

Kogu senise karjääri Hondat esindanud, aga selleks hooajaks Ducatiga käed löönud 32-aastane hispaanlane juhtis laupäevast 13-ringilist sprindisõitu algusest peale, teise koha sai tema noorem vend Alex ning Ducati ilusa päeva vormistas kolmanda kohaga Francesco Bagnaia.

Marquez võitis sprindivõistluse karjääris alles teist korda, esimene triumf tuli augustis Aragoni GP-l. Viimati oli kuuekordne meister MM-sarja üldlidriks 2019. aastal.

"See oli perfektne laupäev," sõnas Marquez võistluse järel. "Tunnen end rattal suurepäraselt. Olin järjepidev ja nägin ühtäkki, et vahe on piisav. Seejärel üritasin seda hoida. Mul on hea meel alustada teekonda Ducati Lenovoga. Pühapäevane võistluspäev on kõige tähtsam, aga oleme juba saavutanud võidu - üritame sama ka homme."