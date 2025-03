VAATA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel MM-i suusavahetusega sõidus?

Stardinimekirjas on 102 meest, Alvar Johannes Alev kannab stardinumbrit 28, Martin Himma numbriks on 42 ja Christopher Kalevil 62. Kui Himma võttis osa ka sprindikvalifikatsioonist, siis Alevi ja Kalevi jaoks on suusavahetusega sõit MM-i esimeseks stardiks.

Kahe aasta eest Planicas teenisid norralased suusavahetusega sõidus nelikvõidu, kui Simen Hegstad Krüger edestas Johannes Hösflot Kläbot, Sjur Röthet ja Paal Golbergi. Kläbo ja Krüger kannavad laupäeval stardinumbreid üks-kaks, Röthet ega Golbergi rajal ei näe.

Lisaks Norra tähtedele on esimeste stardinumbritega prantslane Hugo Lapalus, Harald Östberg Amundsen ja Martin Löwström Nyenget ning austerlane Mika Vermeulen.