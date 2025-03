Hein ja Valladolid lõpetasid pika kaotusteseeria

Eelmised kuus liigamängu väravate vahega 3:22 kaotanud ning tabelis kindlalt viimasel kohal olev Valladolid jäi Sandro Ramireze 22. minuti värava järel kaotusseisu, aga külalismeeskonna kaitsja Scott McKenna sai seitse minutit hiljem punase kaardi ning enamuses mänginud Valladolid leidis 63. minutil viigivärava.

Teisel minutil oma karistusalas Oliver McBurniega kokku põrganud ja õnneks penaltist pääsenud Hein tegi avapoolajal ühe hea tõrje ning avavärava olukorras temal süüd ei olnud, ametikaaslane Jasper Cillessen pidi teisel pool väljakut omad päästma kuue tõrjega. Mängu lõpus võiduväravat jahtinud Valladolid tegi kokku 23 pealelööki.

Valladolid on 26 mänguga kogunud 16 punkti, võistkonna väravate vahe on 17:60 ja tabelis eelviimasel kohal olev Alaves on neist kuue punkti kaugusel. Nukra seisu tõttu avaldasid reedesel mängul meelt ka Valladolidi ultrafännid, kes veetsid avapoolaja staadioni väravate taga.