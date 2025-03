TÄNA OTSE | Kristjan Ilves alustab MM-i kompaktvõistlusega

Kodumäel ja -radadel toimuva MM-i eel ei ole Ilvese seisund kiita. Eestlane tegi neljapäevasel treeningul normaalmäelt kolm hüpet, mis kandusid 93-94 meetri peale ja andsid paremustabelis koha teise kümne lõpus.

"Kurvaks teeb see, et kiirused on megamadalad. Ma ei tea, kas on hoovõtus mingi probleem. Väga keeruline on nii hüpata, kui kiirus on ikka tõsiselt kehv," nentis Ilves. "See teeb veidi murelikuks. Ma arvan, et hüppamine nii kehv ei olnud. Loodetavasti leiame mingi lahenduse sellele."

28-aastane Ilves osaleb juba oma seitsmendatel maailmameistrivõistlustel ja seni parimad tulemused õnnestus teha kaks aastat tagasi, kui ta oli normaalmäel kuues ja suure mäe võistlusel neljas. Laupäeval kannab Ilves 46 mehe konkurentsis stardinumbrit 37.

"Ma olen alati seda välja öelnud, et tahaks olla poodiumil. Hetkeseisus tuleb nentida, et see on väga-väga keeruline," tõdes Ilves. "Eks vaatame, kuidas need hüpped siin olema hakkavad. Proovime neid parandada ja siis vahest saame ikkagi olla kõrges konkurentsis."

