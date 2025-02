HC Panter võõrustab laupäeval oma play-off'i vastast

Omavahel on meeskonnad sel hooajal kohtunud viiel korral. Pantrid on saanud kirja kaks võitu 3:2 ja 2:1 ning kolmel korral on tulnud tunnistada Läti klubi paremust 7:1, 6:1 ja 4:3.

Tallinna HC Panteril on 34 mänguga koos 43 punkti, mis turniiritabelis annab kolmanda koha. Zemgale on 49 punktiga teine. Pantrid on kindlustanud endale koha play-off'is ning lähevad seal vastamisi just Zemgalega.

Pärast laupäevast kohtumist Zemgalega jääb Panteril mängida veel üks kohtumine, kui 12. märtsil minnakse külla Riia Hokikoolile.

Esikohal lõpetab hooaja tiitlikaitsja HK Mogo, kes läheb vastamisi neljanda koha meeskonnaga, kelleks jääb tõenäoliselt Vilnius Punks. Nii Vilnius Punksil kui Riia Prizmal on 26 punkti, kuuendal kohal on 25 punkti kogunud Elektrenai Energija. Elektrenail on jäänud aga mängida üks kohtumine, Prizmal kolm ning Punksil lausa viis.

Balti liiga põhiturniir lõppeb 15. märtsil.