Kombe naasis koosseisu tulemuslikult

Kombe andis tulemusliku söödu seitsmendal minutil mängu avaväravale, mille viskas tšehhist leegionär Matyas Kantner. KalPa läks ka 2:0 juhtima, kuid pidi lõpuks siiski vastase paremust tunnistama.

24-aastane Kombe on sel kalendriaastal olnud KalPas koosseisu piiri peal ja pidi kaht eelmist kohtumist ta kõrval vaatama. Viimati sai Kombe resultatiivsuspunkti pisut enam kui kuu aega varem, kui andis tulemusliku söödu mängus Kiekko-Espooga.

Viimasest kümnest mängust on Kombe kuulunud koosseisu kuuel, kuid klubil tervikuna on läinud pigem hästi, sest neljapäevane allajäämine SaiPale on meeskonna ainus kaotus sellest perioodist.

Kokkuvõttes hoiab SaiPa kõrgliigas 92 punktiga Tampere Ilvese (101), Rauma Lukko (95), SaiPa (95) ja Helsingi IFK (94) järel viiendat positsiooni. Kohe nende järel kuues on Robert Rooba klubi Kouvola KooKoo (89).