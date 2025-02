Pippi Lotta Enok püstitas viievõistluse Eesti rekordi

22-aastane Enok tegi Texases toimunud SEC-i konverentsi meistrivõistlustel viie alaga 4593 punkti, millega ületas 13 silmaga 2009. aastast Kaie Kandile kuulunud Eesti rekordi.

Enok läbis 60 meetrit tõkkeid 8,46-ga, hüppas kõrgust 1.81, tõukas kuuli 12.64, hüppas kaugust 6.40 ja jooksis 800 meetrit 2.14,72-ga.

: Pentathlon (60 Meter Hurdles)



Pippi Lotta Enok clocks a PR (8.46) and Ally Stephenson matches her career best (8.54) in section 4. Angel Richmore records 8.74 in section 3.



