Laupäeval selgub Mistra saatus Balti liigas

Tänavusel hooajal mängiti Balti liiga põhiturniiril omavahel kodus-võõrsil süsteemis kaks korda läbi, seejärel pääsesid kaks parimat otse nelja meeskonna finaalturniirile. Viimase kahe pääsme nimel kohtuvad veerandfinaalis põhiturniiri kolmas ja kuues ning neljas ja viies.

Enne laupäevast mängu on otsepääsu finaalturniirile kindlustanud HC Dragunas (Leedu) ja Põlva Serviti. Viljandi HC asub kolmandal kohal, lätlaste Tenax Dobele neljandal ning viienda ja kuuenda koha vahel, kus paiknevad Mistra ja Granitas, on vaid üks punkt. See tähendab, et otsustav mäng määrab veerandfinaalide paarid.

Mistra sai kolmapäeval Eesti meistriliigas kindla võidu HC Viimsi/Alexela üle ning läheb Balti liiga viimasele kohtumisele vastu hea enesetundega. Granitas hoiab Leedu meistriliigas teist kohta ja on tänavu koduses liigas kaotanud vaid liidrile, Dragunasele. Meeskondade eelmises omavahelises mängus jäi võit Kaunasesse tulemusega 33:29.

"Kolmapäevane mäng õnnestus hästi ning saime kõik mehed laupäevase tähtsa kohtumise eel vajalikele minutitele," rääkis Mistra mängija Arno Vare. "Energiat peaks jalgades piisavalt olema, aga peame panema suure rõhu kaitsele. Eelmises omavahelises mängus jäime just sellega hätta."

Küsimusele, keda Mistra veerandfinaalis eelistaks, vastas Vare konkreetselt: "Me läheme lihtsalt laupäeval mängu võitma." Peatreener Jüri Lepp lisas lühidalt, kuid selgelt: "Tiitli võitmiseks tuleb kõik vastased alistada."