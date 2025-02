Goidina läheb juunioride MM-il vabakavale vastu kuuendalt kohalt

14-aastane Goidina teenis lühikava eest kohtunikelt 64,15 punkti, mis on tema uus isiklik rekord. Hiljuti Euroopa noorte olümpiafestivalil hõbeda võitnud Goidina senine tippmark oli 63,03.

Enda tiitlivõistluste debüüdi teinud 15-aastane Elizabeth Nõu sai 37,85 punktiga eelviimase ehk 47. koha ega pääsenud vabakavale.

Lühikava parim oli viimasel kahel aastal juunioride maailmameistriks tulnud 16-aastane jaapanlanna Mao Shimada isikliku rekordi 74,68 punktiga. Teisel kohal on grusiinlanna Inga Gurgenidze 67,47 punktiga ja kolmas jaapanlanna Ami Nakai 66,84 punktiga. Esimese ja teise koha vahe on küll selge, aga seejärel on vahed väga väikesed, järgmised üheksa sportlast mahuvad seitsme punkti sisse.

Juunioride MM-i esimesed medalivõitjad selguvad jäätantsus. Noormeeste vabakava on kavas reede õhtul ja neidude vabakava laupäeval.