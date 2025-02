Eesti jääpurjetaja Rasmus Maalinn krooniti DN-klassi Euroopa meistriks

Maalinn näitas Pyhäjärvi järvel peetud tiitlivõistlusel suurepärast vormi, võites 11 sõidust neli ning kindlustades esikoha ülekaalukalt 18 punktiga, edestades eelmisel aastal nii maailmameistriks kui ka Euroopa meistriks tulnud Poola jääpurjetajat Michal Burczynskit.

"Kergendus!" kirjeldas Maalinn esimesi emotsioone. "Kui juhid regatti juba teisest päevast alates, siis on ootused ja lootused suured. Suutsin lõpuks nii tugeva kui ka nõrga tuulega stabiilselt ja kiiresti sõita ning nii see võit tuli."

Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann tunnustas Maalinna saavutust: "Eesti jääpurjetamine on väga heal tasemel, järelkasv on tugev ja meie sportlaste tase ülikõrge. Rasmus Maalinna Euroopa meistritiitli üle on siiralt hea meel. See on Eesti jääpurjetamisele suur võit!"

Ülejäänud eestlaste kohad DN-klassi kuldfliidis:

Mihkel Kosk – 5. koht (71 punkti) / Pärnu Jahtklubi

Hardi Laurits – 6. koht (74 punkti) / Haapsalu Jahtklubi

Argo Vooremaa – 11. koht (144 punkti) / Haapsalu Jahtklubi

Marek Lentsius – 12. koht (151 punkti) / Kalevi Jahtklubi

Eestlaste tulemused DN-klassi noorte (JR) arvestuses: