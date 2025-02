Liverpool jätkas võidukalt, Arsenal loovutas punkte

Kohtumise esimese värava lõi 11. minutil Luis Diazi söödust Dominik Szoboszlai ja teise 63. minutil Mohamed Salahi eeltöö järel Alexis Mac Allister.

Ühtlasi tähendab see, et Liverpool on viimased 18 kodumängu järjest löönud vähemalt kaks väravat. Newcastle'il oli kohtumise jooksul napilt šansse ja lööke raamidesse ei tehtudki.

Liverpooli rõõmuks ei suutnud peamine konkurent Arsenal samal ajal võõrsil Nottingham Foresti vastu enamat 0:0 viigist.

Kaks kohtumist põlvevigastuse tõttu vahele jätnud Erling Haaland lõi 12. minutil värava ja aitas Manchester City võõrsil 1:0 võiduni Tottenham Hotspuri üle.

Ülejäänud mängudes alistas Manchester United kodus Ipswich Towni 3:2 ning Brentford ja Everton viigistasid 1:1.

Tabelitipp: 1. Liverpool 67 punkti (28 mängust), 2. Arsenal 54 (27), 3. Nottingham Forest 48 (27), 4. Manchester City 47 (27), 5. Chelsea 46 (27), 6. Newcastle United 44 (27), 7. Bournemouth 43 (27), 8. Brighton & Hove Albion 43 (27).