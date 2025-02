Viljandi ja Mistra teenisid koduses meistriliigas võõrsil võidu

Kohtumin Viljandi ja Kehra vahel algas küll tasavägiselt, kuid Viljandi võttis avapoolaja lõpus üle ning pausile mindi külaliste 16:10 eduseisul. Teisel poolajal jäi võõrustaja tagaajaja rolli ning VIljandil õnnestus võõrsil 32:24 võit teenida.

Viljandi kõige resultatiivsemad olid viie väravaga Sten Maasalu, Hendrik Koks ja Kristjan Koovit. Kehra ridadest viskas enim väravaid Kristofer Liedemann, kelle arvele jäi samuti viis väravat.

Viimsi ja Mistra vaheline kohtumine algas Mistra 5:0 spurdiga ning juba kümnendaks minutiks juhtisid külalised kümne väravaga. Poolajapausil juhtis Mistra 20:10 ja kuigi Viimsi jõudis teise poolaja alguses kahel korral kaheksa värava kaugusele, vormistas Mistra võõrsil kindla 36:22 võidu.

Mistra suurimad väravakütid olid viie väravaga Andris Celminš, Martin Nerut, Vahur Oolup ja Aron Leppik. Viimsi resultatiivseim oli Georg Gustav Kont kuue väravaga.

"Meil oli mängu algusest saati plaan, et lähme kindlalt peale ja suurelt juhtima, et siis anda mänguminuteid ka nendele mängumeestele, kes on tähtsamates mängudes vähem mängida saanud. Eks vahemaa tuli sisse kiirusest, taktikast, tugevusest ja meistriliiga staažist," ütles Leppik.