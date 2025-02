Neuville: Toyotal on rehvide osas päris suur eelis

Toyota autorallivõistkond on tänavust MM-sarja hooaega alustanud tugevalt ning valitseva maailmameistri Thierry Neuville'i (Hyundai) sõnul on rivaalil pärast rehvitootja vahetumist märkimisväärne eelis.

Toyota on võitnud mõlemad hooaja etapid, esmalt võidutses Monte Carlos Sebastien Ogier ning teisel etapil Rootsis teenis võidu Elfyn Evans, kes on ühtlasi 61 punktiga üldarvestuses liider.

Sellest hooajast vahetus autoralli MM-sarjas rehvitootja ning 2019. aastal WRC ametlikuks tootjaks saanud Pirelli asendus Hankookiga, kelle rehvid on hooaja esimesel kahel etapil hästi vastu pidanud. Samas on sõitjaid nagu Kalle Rovanperä, kes on etappidel maininud, et uued rehvid vajavad veel harjumist.

Suur tähtsus on just testimisel, sest võistkonnad saavad juhtide tagasisidest õppida ja edaspidi targemaid otsuseid teha. Just selles valdkonnas on valitseva maailmameistri Neuville'i sõnul Toyotal seni eelis olnud. Kui Hyundai on saatnud rallidele kolm autot, siis Toyota eest sõitis Monte Carlo teedel viis ekipaaži ning Rootsis neli.

"Ei tohi unustada, et Toyotal on neli või viis autot. Lisaks sõidab neil [erasõitja Lorenzo] Bertelli. Tema on ka testimisel osalenud," ütles Neuville ralliportaalile DirtFish. "Nad on lihtsalt nii palju rohkem rehve testinud. Monte Carlos said nad selle tõttu väga suure eelise, me lihtsalt ei suutnud nii vähese ajaga piisavalt kilomeetreid koguda."

"Rootsis oli sama lugu. Ausalt öeldes on see üks põhjus, miks me oleme seni veidi hädas olnud. Eriti rallide alguses," jätkas belglane.

Hankooki motospordi juht Manfred Sandbichler sõnas DirtFishile, et juhtide ja võistkondade jaoks ei ole kunagi testimist piisavalt. "Pole vahet, mitu kilomeetrit nad testivad, on nendepoolne vastus alati sama: sellest ei piisa," ütles Sandbichler. "Me kuuleme võistkondadelt alati seda. See on normaalne, see ongi nende äri. Ja ühtlasi nende eesmärk, nad tahavad tippu jõuda."

Hankooki esindaja sõnul oli rehvitootjal WRC-ks valmistumiseks 11 kuud ning selle perioodi sees tehtud testimiste andmed tehti võistkondadele saadavaks. "See tähendab, et kellelgi pole erilist eelist," ütles Sandbichler.

Jäised ja lumised teed on selleks hooajaks läbitud ning märtsis suundutakse karmidele Keenia teedele, kus rehvid tõeliselt proovile pannakse. Safari ralli algab 20. märtsil.