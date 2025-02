Kuuekordne korvpalli olümpiavõitja riputas ketsid varna

Ookeanitaguse naiste tippliiga WNBA läbi aegade edukaim korvikütt tegi otsuse teatavaks intervjuus Timeile. "Tunnen nii vaimselt kui ka füüsiliselt, et mul on isu täis. See on ilmselt parim viis, kuidas seda tunnet kirjeldada. Olen selle üle väga õnnelik," kommenteeris 42-aastane Taurasi.

Korvpalliplatsil oma bravuurika enesekindluse ja külma närvi poolest tuntud Taurasi veetis kogu oma 20 aasta pikkuse WNBA karjääri Phoenix Mercury ridades ja kogus esimese mängijana WNBA-s üle 10000 punkti, lõpetades 10646 punktiga. Võrdluseks: kõigi aegade punktitabelis teisel kohal asuv Tina Charles on Taurasist ligemale 3000 silma kaugusel.

"Diana on minu arvates läbi aegade parim mängija. Vähemalt senikaua kuni tuleb keegi teine, kes ületab kõik tema rekordid," märkis Geno Auriemma, kes juhendas Taurasit ülikoolitasemel ning 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudel.

Eelmisel suvel sai Taurasist kõigi aegade edukaim olümpialane pallimängualadel, kui võitis Pariisi mängudel USA koondisega oma kuuenda olümpiakulla. Lisaks leidub tema auhinnakapis kolm MM-kulda, kolm WNBA tiitlit, kuus Euroliiga tiitlit, seitse Venemaa meistritiitlit, kolm NCAA tiitlit ja üks Türgi meistritiitel.