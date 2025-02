Ovetškin pikendas endale kuuluvat NHL-i rekordit

Vanameistri tabamus sündis kolmanda perioodi alguses, kui Capitalsil õnnestus ühemeheline ülekaal ära kasutada.

"See oli meie jaoks ülioluline värav," ütles Capitals peatreener Spencer Carbery. "See pani kogu jäähalli elama ja tõi meid mängu tagasi. Ta viskas litri peaaegu võimatu nurga alt sisse, aga see ongi Ovetškini eripära – ta leiab alati vajalikel hetkedel tee väravani."

Rohkem väravaid Capitals siiski visata ei suutnud. Flamesile tõid võidu Matt Coronato, Jonathan Huberdeau ja Martin Pospisil.

39-aastase Ovetškini arvel on nüüd sel hooajal 30 ja ühtekokku 883 väravat. Wayne Gretzky kõigi aegade rekordist (894) lahutab teda 11 tabamust. Gretzky jõudis oma 20-aastase NHL-i karjääri jooksul vähemalt 30 väravani 14. korral, Ovetškin sai sellega hakkama rekordit pikendavat 19. korda.

"Ta on tõeline fenomen," iseloomustas Ovetškinit meeskonnakaaslane Lars Eller. "Tema võime sellises vanuses jätkuvalt nii tulemuslikult mängida näitab meile kõigile eeskuju ja seab lati kõrgele."

Capitals jätkab vaatamata kaotusele idakonverentsis liidrina, olles 58 mänguga kogunud 84 punkti. Flames on läänes 64 punktiga kaheksandal kohal.

Teised tulemused:

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 6:1

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 4:0

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 6:4

Buffalo Sabres - Anaheim Ducks 3:2

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 4:5 (la.)

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 4:1

New York Islanders - New York Rangers 1:5

St. Louis Blues - Seattle Kraken 7:2

Nashville Predators - Florida Panthers 1:4

Minnesota Wild - Detroit Red Wings 2:3

Utah - Chicago Blackhawks 2:1