Saksamaa laskesuusakoondise treener pani ameti maha

DSV ütles teisipäevases pressiteates, et pärast konstruktiivseid arutelusid leppisid Velepec ja alaliit kokku, et järelejäänud kolme MK-etappi kasutatakse selleks, et teha olümpiahooajaks vajalikke ümberkorraldusi.

"See pole hetkeemotsiooni ajel tehtud otsus ega pole otseselt seotud meie tulemustega MM-il. Mõistagi ootasime MM-il paremaid tulemusi, kuid paraku polnud meie meeskond vastaval tasemel," selgitas 57-aastane sloveen.

"Pikema aja jooksul oleksime kindlasti suutnud sellisest keerulisest olukorrast välja tulla, aga mina vastutan peatreenerina nii lühi- kui ka pikaajaliste tulemuste eest. Seega jõudsin järeldusele, et meeskond vajab uut hingamist ja võib-olla ka teistsugust lähenemist, et järgmise aasta olümpiamängudel edukalt esineda. Mida varem muutustega alustada, seda parem," lisas Velepec.

Velepec juhendas Saksamaa meeskonda alates 2023. aastast. Tõenäoliselt saab tema järeltulijaks 39-aastane Tobias Reiter, kes oli aastatel 2014 kuni 2018 Saksamaa naiskonna peatreener ja juhendas viimati IBU karikasarjas võistlevaid Saksa mehi.