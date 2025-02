Scheifele tõusis Winnipegi aegade parimaks väravaviskajaks

31-aastase Scheifele tabamus lisaajal oli tema karjääri 329. ja sellega tõusis ta ühega mööda venelasest Ilja Kovaltšukist. Enne Winnipegi kolimist kandis võistkond aastatel 1999-2011 nime Atlanta Thrashers.

Scheifele on kogu oma 14-aastase karjääri veetnud sama klubi ridades ja on enamasti visanud vähemalt 20 väravat hooaja kohta. Käimasoleval hooajal on tema arvel juba 32 tabamust, mis annab liiga pingereas kolmanda koha.

Lisaks Scheifelele läheb edukalt ka Winnipegi klubil. Võit San Jose üle tähendab, et meeskond on võitnud kümme kohtumist järjest ja ka see on klubi rekord. Hetkel on vastavas arvestuses NHL-i paremuselt teine tiim Tampa Bay Lightning viie võiduga.

Ühtlasi 85 punktiga liigas liidrikohta hoidev Winnipeg on esimene veel näiteks kogutud võitude (41) ja väravatevahe (+70) poolest. Seejuures on meeskond realiseerinud 31,7 protsenti arvulistest ülekaaludest - ühelgi teisel tiimil pole see protsent üle 30.