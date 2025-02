Nõmme Kalju lõi käed noore Ghana ründajaga

Seni kuulusid ründaja mängijaõigused kodumaa klubile Asanska FC, kus ta madalamas liigas mängides lõi 12 kohtumisega koguni 15 väravat. Kalju kodulehekülje teatel on tegemist füüsiliselt tugeva ründajaga, keda on võrreldud Harry Kane'iga.

"Me tahame tõestada, et Promise David ja Alex Tamm ei olnud juhuslikud edulood, vaid pikaaegse ja sihikindla töö tulemus," võrdles Kalju peatreener Nikita Andrejev klubi seniste ründetähtedega.

"Jabir on noor ja võimekas ründaja, kes on sihikindel, efektiivne ja väravate löömisele orienteeritud. Usun, et tema karjäär saab Kaljus hoo sisse ning peagi näeme teda väravalööjate edetabeli tipus!"

Enne lepingu sõlmimist viibis Jabir klubi juures poolteist nädalat. "Kümme päeva Kaljus veensid mind, et see on klubi, kus noorte talentide arengule pööratakse erilist tähelepanu," lausus ta.

"Klubi juhtkond, treenerid ja meeskond võtsid mind soojalt vastu ning kohanesin kiiresti. Kalju mängijate üleminekuajalugu on muljetavaldav ning olen valmis andma endast parima, et lüüa klubi eest palju väravaid, võita tiitleid ja rõõmustada fänne!"

Jabir on korduvalt valitud oma liiga kuu parimaks mängijaks, pälvides selle tunnustuse nii detsembris kui jaanuaris, mil ta lõi vastavalt neli ja seitse väravat.

Kaljuga sõlmis ta kolmeaastase lepingu, millele on klubil võimalik lisada aasta pikendus. Tema särginumber Kaljus on 30.

Nõmme Kalju alustab Premium liiga hooaega laupäeval, 1. märtsil võõrsil Pärnu JK Vapruse vastu.