Klõtško poeg debüteeris Ukraina korvpallikoondises

Ukraina koondis alistas EM-valikmängus võõrsil Portugali 88:60 (24:17, 17:15, 30:18, 17:10).

Üheksa minutit mänguaega saanud 19-aastane Klõtško viskas seitse punkti (kahesed 2/2, vabavisked 3/4), võttis kaks lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi, kaotas kaks korda palli ja tegi ühe vea.

Vitali Klitschko's son Max made his debut for Ukraine.



The hook is just as sweet as his dad's.



9 MIN | 7 PTS · 2 REB · 1 BLK pic.twitter.com/NDpMPDB9dM