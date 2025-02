Premium liiga hooaeg algab reedel Levadia ja Harju mänguga

Tallinna FCI Levadia – Harju JK Laagri

Tiitlikaitsja FCI Levadia võõrustab Sportland Arenal mullust Esiliiga võitjat ja A. Le Coq Premium liigasse tõusnud Harju JK Laagrit. Varasemates omavahelistes kohtumistes on Levadia saanud kaks ja Harju ühe võidu, korra on mäng lõppenud viigiga. Kohtumist saab otsepildis jälgida ETV2 vahendusel, otseülekanne algab kell 18.50.

Pärnu JK Vaprus – Nõmme Kalju FC

Mullu Premium liiga seitsmendana lõpetanud Pärnu JK Vaprus võõrustab laupäeval eelmisel hooajal hõbemedali teeninud Nõmme Kalju FC-d. Viimase 16 omavahelise mängu jooksul on Kalju võitnud 12 kohtumist, Vaprus ühe ning kolmel korral on lepitud viiki. Avavile kõlab kell 12.30 Pärnu Rehepapi kunstmuruväljakul.

Tallinna FC Flora – JK Narva Trans

Samal päeval kell 14.30 lähevad vastamisi uute peatreenerite käe all mängivad Tallinna FC Flora ja JK Narva Trans. Flora lõpetas eelmise hooaja Premium liigas neljandana, Trans kuuendana. Viimasest 20 omavahelisest mängust on Flora võitnud 16, Trans kaks ning viiki on mängitud kahel korral.

FC Kuressaare – Paide Linnameeskond

Pühapäeval, 2. märtsil, võtab eelmise hooaja kaheksanda koha omanik FC Kuressaare vastu pronksmedali pälvinud Paide Linnameeskonna. Viimase 20 omavahelise mängu põhjal on Paide teeninud 14, Kuressaare kaks võitu ning neljal korral on mäng lõppenud viigiga. Avavile kõlab Kuressaare kunstmurustaadionil kell 12.30.

JK Tallinna Kalev – Tartu JK Tammeka

Avavoorule panevad punkti pühapäeval kell 14.30 algavas kohtumises JK Tallinna Kalev ja Tartu JK Tammeka. Pühapäevane kodumeeskond Kalev lõpetas mulluse liigahooaja üheksandal real, külalismeeskond Tammeka viiendal real. Viimasest 20-st omavahelisest kohtumisest on Tammeka võiduga lõppenud üheksa, Kalevi võiduga kuus kohtumist, viiki on lepitud viies mängus. Mängu avavile kõlab Sportland Arenal kell 14.30.

Kui hooaja avamängu näitab otsepildis ERR, siis ülejäänud kohtumistele saab kaasa elada Soccernet TV vahendusel.