Eesti U-21 peatreeneriks sai Nõmme Unitedit juhendanud soomlane

Noortekoondiste juhina panustab Sarajärvi Eesti järelkasvukoondiste terviklikku arengusse, andes treeneritele tagasisidet ning koordineerides noortekoondiste mängu- ja treeningfilosoofia kujundamist ja elluviimist. Samuti on tema ülesanne toetada noortekoondiste personali värbamist ning ühtsete kvaliteedistandardite kehtestamist nii poiste kui ka tüdrukute koondistele.

45-aastase Sarajärvi mängijakarjäär möödus Soome ja Rootsi kõrgliigaklubides ja ta on 2005. aastal esindanud ühes mängus ka Soome koondist. Treenerina on ta varem töötanud Soome kõrgliiga klubides VPS ja HJK, Ecuadori tippklubis Independiente del Valle ning Gambia, Filipiinide ja Mali rahvuskoondises. 2024. aasta alguses juhendas Sarajärvi A. Le Coq Premium liigas võistelnud FC Nõmme Unitedit.

Sarajärvi on sporditeaduskonna doktorant Lissaboni ülikoolis, tal on sporditeaduse magistrikraad Jyväskylä ülikoolist ning ta on avaldanud teadusartikleid ja tekste jalgpallioskuste ja mängija arengu kohta.

Lisaks Sarajärvile kuuluvad U-21 koondise personali väravavahtide treener Aiko Orgla, kehalise ettevalmistuse treener Karel Kübar ja mänedžer Silver Jurno. Veel on selgumas U-21 koondise abitreener, füsioterapeudid ja arst.

U-21 koondist ootab sel aastal ees EM-valikturniir, kus kohtutakse Prantsusmaa, Šveitsi, Islandi, Fääri saarte ja Luksemburgiga. Esimese mängu valiksarjas peab Eesti 7. juunil võõrsil, esimene kodumäng peetakse 5. septembril Šveitsiga.