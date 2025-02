Kuue rahvuse turniir kulgeb iirlaste dikteerimisel

Maailma edetabelis teist kohta hoidvad iirlased teenisid kolmanda vooru järel niinimetatud kolmikkrooni, kui laupäeval alistati võõral väljakul Wales 27:18.

Kolmikkroon on eraldi autasu, mille võitmiseks peavad turniiri neli asutajariiki – Inglismaa, Iirimaa, Šotimaa ja Wales – üksteist alistama. Kuigi turniiril osalevad ka Prantsusmaa ja Itaalia, siis mängud nende vastu ei mõjuta kolmikkrooni välja jagamist. Iirimaa alustas tänavust turniiri 27:22 võiduga Inglismaa üle ja oli seejärel teises voorus 32:18 parem Šotimaast.

Neljandas voorus läheb liidermeeskond koduväljakul vastamisi Prantsusmaaga, kes hoiab tabelis kahe võidu ja ühe kaotusega teist kohta. Ka Inglismaal on kirjas kaks võitu ja üks kaotus, kuid prantslased on neist tabelis kõrgemal tänu boonuspunktidele.

Viimati Iirimaale alla jäänud Wales pole ainsana võiduarvet avanud. Avamängus saadi Prantsusmaalt nahutada 0:43 ning teises voorus oldi sunnitud tunnistama Itaalia 22:15 paremust. Itaalia on sarnaselt Šotimaale teeninud senistest mängudest ühe võidu ja kaks kaotust.

Neljanda vooru kohtumised peetakse ülejärgmisel nädalavahetusel ning lõplik paremusjärjestus on paigas 15. märtsiks. Nii mullu kui ka tunamullu tuli võitjaks Iirimaa.

Here's your #GuinnessM6N results table following the third round of matches! There's still everything to play for! pic.twitter.com/swwK6R2Hke