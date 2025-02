Romet Jürgenson debüteeris Briti meistrivõistlustel kuuenda kohaga

Kui ülemöödunud nädalavahetusel tegid Jürgenson ja Oja Rootsi teedel Rally2 autoga debüüdi autoralli MM-sarjas, siis nüüd ootas neid ees esimene kogemus asfaldil, vahendab autosport.ee.

East Riding Stages Rally hommikuse ringi moodustasid neli kiiruskatset, mille jooksul läbiti 41,38 katsekilomeetrit. Uutes oludes Ford Fiesta Rally2 autos alles enesekindlust otsinud Jürgenson ja Oja alustasid võistlust, hoolimata sellest, et nende ette jäid teelt välja sõitnud konkurendid, seitsmenda katseajaga ja kaotasid parimatele 11,6 sekundiga.

Kui järgneval kahel katsel näitasid eestlased vastavalt kümnendat (+13,8) ja kuuendat (+2,2) aega, siis ringi lõpetanud viimasel katsel edestasid Jürgenson ja Oja vaid ralli liidrid William Creighton ja Liam Regan (Toyota GR Yaris Rally2).

"Hommikuse ringi esimesed kaks katset olid väga kompavad ja seal polnud väga võimalik kiiresti sõita, sest kõik oli nii uus ja võtsime väga mõistusega. Kolmandal saime tunde kätte ja olud olid ka ühtlased ning neljanda katse absoluudi teine aeg andis märku, et kui olud on kuivad ja ühtlased, siis saime päris hea hoo peale," kommenteeris Jürgenson hommikust ringi.

Kui hommikuse ringi olud olid enamjaolt kuivad, siis pärastlõunastel katsetel sadas vihma ja lisaks oli korduvkatsetel teel palju muda, mille olid sinna toonud esimesel ringil katseid läbinud rohkem kui 160 võistlusautot.

Katsete teist ringi alustati 2,62 km pikkuse publikukatse topeltläbimisega, millelt Jürgensonile ja Ojale mõlemal korral viies aeg. Kui hommikusel ringil kulus eestlastel neli katset, et sõita katse teine aeg, siis nüüd tegid nad seda juba esimesel korduvkatsel ja seda hoolimata momendist, kus nende auto rattad pidurdusel blokeerusid. Katse võitjatele jäid M-Sport meeskonna võistlejad alla 3,7 sekundiga.

Kui eelmise katse hea aeg oli eestlased tõstnud üldarvestuses viiendaks, siis kaheksandal katsel said Jürgenson ja Oja väikese sõiduvea tõttu kirja võistluse kõige kehvema katse resultaadi, milleks oli 13. (+14,9) ja kukkusid üldarvestuses tagasi kuuendaks. Ralli kahel viimasel katsel näidati libedates oludes taas esikuue aega ja ka ralli lõpetati suurepärasel kuuendal kohal.

"Esimene kord Rally2 autoga asfaldil ja need mehed siin on sõitnud neid katseid asfaldil nende autodega pikalt ja oleks olnud ebarealistlik midagi enamat loota. Kuues koht on väga okei algus," võttis Jürgenson eduka debüüdi kokku.

Võitjaks tulid Creighton ja Regan, kellest eestlased jäid kümne kiiruskatse kokkuvõttes maha 57 sekundiga.

Järgmisena ootab eestlaseid aprillis ees Rally2 auto kogemus kruusal. "Lähme järgmisena aprillis Carlisle Stages rallile enne Kanaaride MM-etappi. See ralli saab olema kruusal, mis võiks meile olla veidi kodusem ja äkki saab seal juba algusest peale veidi kõrgemas tempos olla," tutvustas Jürgenson eesootava hooaja edasisi plaane.