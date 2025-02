Ovetškin tegi hoogsa sammu Gretzky väravarekordi suunas

Ovetškin viskas oma karjääri 880., 881. ja 882. värava ja jõudis nüüd tosina tabamuse kaugusele Wayne Gretzky kõigi aegade rekordist (894). Tegemist oli tema karjääri 32. kübaratrikiga.

Edmontoni väravavaht Calvin Pickardist sai 181. puurilukk, kes pidanud NHL-is Ovetškini paremust tunnistama ja vastavas arvestuses on venelane liider.

Samuti sai ta enda nimele mängu võiduvärava, mis juhtus tema karjääris 134. korda. Vastavas arvestuses jagab ta NHL-is esikohta Jaromir Jagriga.

Gretzky väravarekordi püüdmine on olnud terve NHL-i hooaja läbiv teema ja karjääri jätkudes on see Ovetškinil ilmselt vaid aja küsimus. Erinevalt kanadalasest on ta kõik oma tabamused visanud üksnes ühe klubi ehk Washington Capitalsi eest.

Kolmanda mängijana on NHL-is 800 värava piiri ületanud üksnes Gordie Howe (801). Tegevmängijatest on neile kõige lähemal Sidney Crosby, kel on kirjas 610 tabamust.