Väljakule vajunud Itaalia ründetäht toimetati haiglasse

24-aastane ründemängija oli saanud kohtumises Verona Hellasega vastaste Pawel Dawidowiczilt võitluses palli pärast löögi pähe, aga jätkas pärast tohterdamist mänguga.

Mõni minut hiljem hakkas Itaalia koondislane aga tasakaalu kaotama ja vajus väljakule. Kiiresti osutati uuesti abi, Keanile paigaldati ka kaelatugi ja mängija viidi kiirabiga minema.

Fiorentina andis veidi hiljem teada, et pallur toimetati peatraumaga haiglasse. Esmaspäeva hommikul järgnenud sõnumis täiendati, et testid täiendavat ohtu ei näidanud ja praeguseks on Itaalia kõrgliiga teine väravakütt koju lubatud.

Fiorentinal on juba sel hooajal üks ärevusttekitav olukord olnud, kui poolkaitsja Edoardo Bove kukkus detsembris mängus Milano Interiga kokku. Hiljem paigaldati talle südametööd kontrolliv väline defibrillaator.

Fiorentina kaotas kohtumise Veronale 0:1 ja jätkab 26. vooru järel 42 punktiga kuuendal kohal.

Sel nädalalõpul vahetus ka liider, kuna Milano Inter alistas kodus Genoa 1:0, aga Napoli kaotas võõrsil Comole 1:2. Interil on nüüd 57, Napolil 56 ja Atalantal kolmandana 54 punkti.