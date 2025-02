Soome lootuste suur tagasilöök: Niskanen jäi grippi

Soome suusasangar Iivo Niskanen haigestus enne Trondheimi maailmameistrivõistlusi ja tema osalemine hooaja tippsündmusel on küsimärgi all.

Üle-eelmisel nädalal näitas 33-aastane Niskanen head vormi Faluni MK-etapil, kus võitis meeste 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus ja oli päev hiljem ühisstardist 20 km vabatehnikasõidus üheksas.

"Kahjuks sain Rootsist võidu kõrval kingituseks ka gripi. Pühapäeva õhtul Falunist koju reisides tundsin end juba imelikult ja nädala alguses lõi haigus välja," lausus Niskanen väljaandele Ilta-Sanomat.

Kuigi esialgu pidanuks Niskanen startima MM-il suusavahetusega sõidus, siis seal ta kindlasti ei osale. Nüüd on küsimuse all järgmise nädala stardid paarissprindis, 10 km klassikatehnikasõidus ja teatesõidus.

"Ma olen teinud kõik selleks, et kogu hooaeg terve püsida ja ma ei muudaks midagi. Üldiselt on kolm viimast hooaega toonud väga palju ebaõnne ja on tõenäoline, et jään esimest korda suurvõistlusest kõrvale," avaldas soomlane.

"Nüüd võtame taastumise osas ühe päeva korraga, aga võin juba kindlalt võita, et ei sõida Trondheimis suusavahetusega sõitu."

Niskanen haigestus sel hooajal juba teist korda. Esimesel juhul tuli seetõttu jätta vahele Tour de Ski. Siiski on tal kirjas kaks MK-etapivõitu ja kokku neli pjedestaalikohta.

Ühtlasi avaldas Niskanen, et kavatseb karjääriga jätkata ka järgmise aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo olümpiamängude järel ehk vähemalt 2029. aasta Lahti MM-ini.