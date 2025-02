TÄNA OTSEBLOGI | Eesti koondis läheb Leetu veel üht võitu võtma

Eesti korvpallikoondis on juba saanud hakkama suure saavutusega, kindlustades mäng enne grupiturniiri lõppu edasipääsu EM-finaalturniirile. Ees ootab aga tähtis vastasseis Leeduga, mis selgitab H-alagrupi võitja. Mõlemad koondised on seni võitnud neli kohtumist ja kaotanud ühe.

Eesti pidi tunnistama Poola paremust, aga Leedu kaotus pärineb eelmise aasta veebruarist, kui eestlased Unibet Arenas kuuepunktilise võidu teenisid. Leedus leiba teeniv Mihkel Kirves ütles korduskohtumise eel, et sealsed tahavad revanši. "Nad tulevad eelmise aasta veebruari eest tagasi tegema, tuleb kindlasti kõva mäng," sõnas ääremängija.

Leedu koondises ei ole ei Euroliiga ega NBA mehi ning ainult kolm mängijat mängivad välismaal. Ühtlasi jääb mäng Eestiga 35-aastase Mindaugas Kuzminskase koondisekarjääri viimaseks. Klubikorvpalli Kreekas mängiv Kuzminskas võitis 2013. ja 2015. aasta EM-il hõbeda ning oli toona koondise üks põhipanustajatest.

Eesti koondis ei saa abi USA-s viibivatelt mängijatelt, peamiselt NBA arenguliigas pallivalt Henri Drellilt, kuid koosseis on mitmekülgne ning mängib hästi kokku. Peatreener Heiko Rannula otsustas võrreldes Põhja-Makedoonia mänguga teha aga paar muudatust: platsi kõrvale jäävad Janari Jõesaar, Siim-Markus Post ja Kregor Hermet, viimane ei mänginud ka Põhja-Makedoonia vastu. Jõesaare ja Posti asemel pääsesid koosseisu Hugo Toom ning Joonas Riismaa.

Jõesaar oli mullu Leedu mängus 18 punkti vedav jõud, aga 13 punkti ja viis lauda kogunud Siim-Sander Vene ja 11 punkti ning 13 lauaga kaksikduubli teinud Maik-Kalev Kotsar on kenasti platsil olemas.

Mängujuht Kristian Kullamäe ütles, et jalga sirgeks veel lastud ei ole. "Nagu meil peatreener juba on öelnud - tahame seda gruppi võita," ütles Kullamäe ERR-ile. "Ja ma julgen öelda, et selle Leedu koosseisu vastu, mis neil on - miks mitte mängida võidu peale? Oleks ju vinge, kui Eesti rahvas saaks öelda, et Eesti korvpallikoondis võitis alagrupi."

Esmaspäeval lähevad H-alagrupis vastamisi veel Poola ja Põhja-Makedoonia, kuid Poola on ühe finaalturniiri võõrustajana juba edasipääsu saanud. Põhja-Makedoonia enam Eestile ja Leedule järele ei jõua.

EM-finaalturniir algab 27. augustil ja Eesti korvpalliliit on löönud korraldajatest käed Lätiga, et mängida finaalturniiri kohtumised Riias.