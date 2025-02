Šveitsi pidu jätkus Odermatti eestvedamisel

Mäesuusatamise MK-sarja üldliider Odermatt läbis trassi ajaga 1.21,53 ja edestas Monneyt 0,28 sekundiga. Kolmandana mahtus pjedestaalile itaallane Dominik Paris (+0,39).

See kuulutas Šveitsi jaoks ülieduka nädalalõpu lõppu, sest päev varem hõivati kiirlaskumises kõik kolm esikolmikukohta: võitis ülisuurslaalomis seitsmendaks jäänud Franjo van Allmen, teine oli Odermatt ja kolmas Monney.

"Tegin täiusliku sõidu raja keskosast lõpuni", kommenteeris Odermatt pühapäevast kordaminekut ja naljatles seejärel asjaolu üle, et kolmikvõidu järel tuli päev hiljem vaid kaksikvõit: "Tundub, et meie plaan ei töötanud täna."

Seejärel lisas Odermatt tõsisemalt: "See on hullumeelne, elu nagu unistustes. See ei lõppe ja loodan, et suudame samamoodi jätkata."

Pühapäeval mahtusid kuue hulka ka austerlane Raphael Haaser (+0,51), itaallane Mattia Casse (+0,58) ja Norra mäesuusataja Adrian Smiseth Sejersted (+0,60).

Meeste mäesuusatamise MK-sari jätkub sel nädalalõpul Sloveenia mäesuusakeskuses Kranjska Goras, kus on kavas suurslaalom ja slaalom.