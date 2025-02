HC Panter pidi teist päeva järjest Vilnius Punksi paremust tunnistama

Laupäeval karistusvisetel Vilniusele kaotanud Panter asus korduskohtumist juba viinedal minutil juhtima, kui Andre Linde väravani jõudis. Võõrustaja leidis teise perioodi alguses vastuse, kuid Panter läks 28. minutil Marten Põldmetsa tabamusest uuesti juhtima.

Leedu klubi leidis ka sellele väravale vastuse ning läks üheksa ja pool minutit enne lõpusireeni juhtimagi, kuid Niklas Sildre värav kuus minutit enne mängu lõppu tõi tabloole viigi. See kestis aga poolteist minutit, kuni David Maniacek Vilniuse eest võiduvärava viskas ning võõrustajale 4:3 (0:1, 2:1, 2:1,) võidu vormistas.

Kolm Panteri meest panustasid kahe resultatiivsuspunktiga: väravate autorid Linde ja Sildre said kirja ühe resultatiivse söödu, kaks söötu andis Rasmus Kiik. Punkti tõid veel värava visanud Põldmets ning hokisöödu jaganud Nikita Fedorovits ja Ilja Grigorjev. Puurilukk Villem-Henrik Koitmaa tõrjus 40 viset.

Panter on play-off'i koha juba kindlustanud ning jätkab Balti liiga tabelis 43 punktiga kolmandal kohal. Tabelitipus on 57 punkti kogunud tiitlikaitsja HK Mogo, kellele järgneb 49 silma kogunud Zemgale.

Võitlus neljanda ehk viimase play-off'i koha nimel on aga tihe, sest nii Vilniusel kui Riia Prizmal on 26 punkti. Lisaks jahib kohta lõputurniiril ka Elektrenai, kes on kogunud 25 punkti. Vilnius on mänginud 31 kohtumist, Prizma 33 ning Elektrenai 34. Riia Hokikool on 15 punktiga viimasel real.

Panteril on jäänud Balti liigas mängida veel vaid kaks kohtumist - 1. märtsil võõrustatakse Zemgalet, 12. märtsil minnakse külla Riia Hokikoolile.