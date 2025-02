Lakers lõpetas Doncici eestvedamisel Nuggetsi pika võiduseeria

Eelmises kolmes mängus Lakersi kasuks keskmiselt 14,7 punkti kogunud Doncic oli juba mängu algusest heas hoos, visates poolajaks 19 punkti ja lõpetades kohtumise 32 punktiga (kahesed 6/13, kolmesed 4/9, vabavisked 8/8). Lisaks hankis ta kümme lauapalli, jagas seitse resultatiivset söötu ja sooritas neli vaheltlõiget.

"Lõpuks tunnen end jälle iseendana. Sain olla platsil mina ise, sellepärast ma naeratasin kogu mängu vältel," rääkis Doncic kohtumise järel. "See oli minu neljas mäng Lakersi särgis. Teistega samale lainele jõudmine võtab aega. Täna nägite, et see on juba natukene paremaks läinud. Olen nii õnnelik ja tänulik selle uue teekonna eest."

LeBron James panustas 25 silma ja üheksa lauapalliga ning Austin Reaves ja Rui Hachimura lisasid vastavalt 23 ja 21 punkti. Aaron Gordon tõi Nuggetsile 24 punkti ning kehvalt visanud Nikola Jokic sooritas kolmikduubli 12 punkti, 13 lauapalli ja 10 korvisööduga.

Kaotusega katkes Nuggetsi üheksa mängu pikkune võiduseeria. Seejuures oli Lakers saanud eelmisest 14 omavahelisest mängust vaid ühe võidu.

Lakers (34-21) tõusis läänekonverentsis neljandale kohale, Nuggets (37-20) on neist koha võrra kõrgemal.

Teised tulemused:

Chicago Bulls - Phoenix Suns 117:121

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 103:105

Utah Jazz - Houston Rockets 124:115

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 141:88