Madis Mihkels näitas jälle nobedat sprindijalga

Laupäevasel 175,2 km pikkusel neljandal etapil triumfeeris belglane Milan Fretin (Cofidis; 4:03.31), kes pani oma paremuse maksma lõpusirgel, edestades kaasmaalast Jordi Meeusi (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja itaallast Filippo Gannat (INEOS Grenadiers).

Mihkels sai ülitihedas heitluses kuuenda koha, temast ettepoole jäid veel belglane Arnaud De Lie (Lotto) ja eritrealane Biniam Girmay (Intermarché - Wanty).

"Väga raske päev oli, kuid tundsin ennast tugevana, mis on klassikuid silmas pidades hea märk," ütles Mihkels etapi järel. "Finišis jäi mulle mu enda lahtivedaja natuke ette, mistõttu kaotasin õige hetke. Kuna finiš oli 6-7% väikese tõusu otsas, siis läks kiiruse uuesti üles saamine mulle natuke jõudu maksma. Samas olen finiši järele vaadanud ja sain aru, et võitnud ei oleks ma täna sellegi poolest. Esimesed kaks ratturit olid seekord ikka jõuga üle."

Viimase etapi eel jätkab üldliidrina šveitslane Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG), kes edestab tiimikaaslast Joao Almeidat nelja ja belglast Laurens De Plusi (INEOS Grenadiers) seitsme sekundiga.

Mihkels (+16.42) läheb viimasele, 19,6-kilomeetrisele temposõiduetapile vastu 76. kohalt.

