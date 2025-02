Lühirajal tulid Eesti meistriteks Kudre-Schnyder ja Jaama

Haanjas toimuvad Eesti meistrivõistlusted tõid lühirajal starti üle 200 osaleja Eestist, Lätist, Leedust ja Šveitsist.

Võistlusmaastik oli laiali laotatud Haanja suusastaadioni läheduses olevatele radadele. Haanja mägine maastik pakkus orienteerujatele nii laiu suusaradu, kus kiirelt suusatada kui ka tihedat ja kitsaste radade võrku, mis sundisid tähelepanelikult kaarti lugema.

Naiste 6,2 km pikkuse ja 15 kontrollpunktiga rajal krooniti võitjaks Daisy Kudre-Schnyder (38.23), kes edestas järgnevaid üle minuti. Hõbemedali võitis Liis-Marii Kaso (Rakvere OK) ajaga 40.39 ja pronksile tuli Maret Vaher (OK Põlva Kobras) ajaga 50.51.

Meeste konkurentsis võitis Eesti meistri tiitli Mattis Jaama, kes läbis 7,2 km pikkuse ja 16 kontrollpunktiga raja ajaga 35.25. Hõbemedali võitis Kevin Hallop (Värska OK Peko) ajaga 37.01 ning pronksile tuli Sander Linnus (Värska OK Peko) ajaga 39.14. Absoluutarvestuses teenis teise koha šveitslane Gion Schnyder (36.32).

Naisjuunioride 4,4 km pikkuse ja 11 kontrollpunktiga rajal võidutses Mareli Vaher (Tartu Katoliku SK) ajaga 31.24 ning meesjuunioride 6 km pikkuse ja 14 kontrollpunktiga rajal Maanus Udam (JOKA) ajaga 36.05.

Noorte vanuseklassides tulid Eesti meistriteks M-18 klassis Kerto Kaasiku (JOKA), N-18 Johanna Oras (OK Põlva Kobras), M-16 Henri Kersna (OK Ilves), N-16 Grete Johanna Korb (Värska OK Peko), M-14 Morten Mõttus (Värska OK Peko) ja N-14 Saskia Lätt (OK Kobras).

Pühapäeval selguvad Haanjas Eesti meistrid suusaorienteerumise tavarajal ning esmaspäeval võisteldakse Kubijal suusaorienteerumise sprindis ja sprinditeates.