Eestlaste algatatud määrderevolutsioon saab Tallinnas taas teoks

Rahvusvahelise suusaföderatsiooni (FIS) murdmaavõistluste juhi Michal Lamploti sõnul on tänavuseks võistluseks reegleid täiustatud – vähendatud on piiranguid ametlikul treeningpäeval ning määrdemeestel lubatakse aidata sportlastel rajal suuski valida.

FIS-i maaimakarika komitee liige Robert Peets märgib, et tiimid on kahe käega poolt, et seda uuesti teha ning tänavu on nende jaoks tegelikult kõik veel oluliselt lihtsam. "Määre, mida kasutatakse, kantakse suusale suruõhuga purgist ning kuivanud pind silutakse harjaga üle. Isegi triikrauda pole enam vaja kaasa võtta. Ühe paari jaoks kulub tiimil maksimaalselt viis minutit ning sisuliselt ongi neil võistluseks vaid üks paar vaja ette valmistada," selgitab ta.

2023. aastal oli tegemist Peetsi algatatud revolutsioonilise muutusega – kui seni valmistas iga tiim oma sportlaste suuski ette eraldi määrderuumides ja kasutas selleks suurt meeskonda (kohati kuni 15 inimest), siis esmakordselt MK-sarja ajaloos koondati kogu määrdetöö ühte 300-ruutmeetrisesse telki, kus 40 määrdemeest tegelesid kõikide sportlaste suuskadega. Enam ei pidanud riigid kohale tooma oma hoolderekkaid ja suuri tiime. Iga sportlane sai võistluseks anda määrimiseks kuni kaks paari suuski, millest üks valiti finaaliks.

"Ainus kriitika, mis 2023. aastal tehti, puudutas suuskade eelnevat kontrolli. Meil puudusid ohjad, et teha kindlaks, mis oli suuskadega tehtud enne ühismäärde peale kandmist. See võis tekitada ebavõrdsust, kuid see faktor on tänavu kõrvaldatud," selgitab Peets ja täpsustab, et FIS-il on teist hooaega igal etapil väga põhjalik floorikontroll.

Kuulduse, nagu hooldemehed jäävad sel moel töötuks, lükkab Peets ümber. "Sellist ühismäärimist saab teha vaid vabatehnikas peetava linnasprindi puhul. Kui Tallinnas toimuks võistlus klassikatehnikas, siis oleks selline lähenemine mõeldamatu." Sama kinnitab ka FIS-i murdmaavõistluste juht Michal Lamplot, kelle sõnul pole määrdemeestel põhjust muretsemiseks.

2023. aasta Tallinna MK-etapp jättis Lamplotile sügava mulje. "See oli suurepärane sündmus fantastilise atmosfääri ja rohke pealtvaatajaskonnaga. Üritus oli väga hästi korraldatud, seal oli palju kõrvalüritusi, kontsertlava, ekspoala – just nii peaks MK-etapp välja nägema."

Eelmise korra edu aitas Tallinnal saada õiguse korraldada MK-etappi ka tänavu. "FIS-i ja rahvuslike suusaliitude jaoks on oluline töötada korraldajatega pikaajalises perspektiivis. Tähtis on säilitada inimesed, teadmised, kogemused ja kirg. Seega on Tallinna kaheaastane rotatsioon hea lahendus. Meil on vaja selliseid korraldajaid nagu Eestis, kes näitavad teistele, kuidas panna kokku äge üritus," lisas Lamplot.

Vaatamata tänavusele keerulisele talvele, mis on kõikjal lumevaene, on Lamplot optimistlik. "Tänu korraldajate suurepärasele tööle pole sel hooajal ükski MK-etapp lumepuuduse tõttu kannatanud. Ka Tallinnast tulevad väga positiivsed uudised, seega usun, et kõik saab valmis."

FIS-i murdmaavõistluste juht näeb MK-etappide tulevikku helgena. "Meie suurim väljakutse on korraldada võistluste asemel sündmusi. Soovime, et MK-etapist saaks platvorm, kus erinevad suusahuvilised kohtuvad, jagavad suusarõõmu, vaatavad maailma parimaid sportlasi ja tunnevad end hästi. Lahkudes peab neile jääma tunne, et tegemist oli suurepärase elamusega, mida soovitakse uuesti kogeda."

19. märtsi õhtul muutub Tallinna lauluväljak rahvusvahelise suusaspordi tulipunktiks, kui stardijoonele asuvad maailma parimad sprinterid. Järsud tõusud ja tehnilised laskumised panevad proovile nii kiiruse kui vastupidavuse.

Tallinna MK-etapi ajakava:

16.30 Naiste kvalifikatsioon

16.50 Meeste kvalifikatsioon

Finaalide valimise tseremoonia

17.45 Smilers

19.00 Finaalid

20.45 Autasustamine