Nädalavahetusel peetakse esimesed mängud Cronimet liiga poolfinaalides

Poolfinaalid mängitakse kahe võiduni, esimene ja vajadusel kolmas kohtumine peetakse pärast põhiturniiri tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodusaalis.

Laupäeval, 22. veebruaril kell 17 toimub Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Bigbanki ja Ezerzeme/DU avakohtumine. Seeria teine mäng Daugavpilsis toimub 27. veebruaril kell 19 ja vajadusel kolmas 3. märtsil kell 19 Tartus.

Põhiturniiril oli Tartu esimene ja pääses seetõttu ka otse poolfinaali. Daugavpils oli eelviimane, ent lülitas veerandfinaalis konkurentsist põhiturniiri kolmandana lõpetanud Robežsardze/Riia meeskonna. Bigbank ja Daugavpils kohtusid Cronimet liiga poolfinaalis ka eelmisel aastal ja toona sai Tartu klubi 3:1 võidu (poolfinaal peeti ühe mänguna).

Tänu otse poolfinaali pääsemisele sai Bigbanki peatreener Alar Rikberg selleks seeriaks põhjalikult trennis valmistuda, ent mänguliselt jäi sisse paus. "Usun, et see olukord, kus meil õnnestus pikemalt trennirežiimis olla, valmistuda ja uuesti füüsilist põhja laduda, on pikas jooksus kasulik. Teiselt poolt sai Daugavpils veerandfinaalis kaks head võitu ja korralikult enesekindlust, mis annab neile suurema enesekindluse. Me oleme olnud pikema pausi peal, aga usun, et meie kvaliteeti see ei muuda. Eks laupäev näitab, kui palju see paus mõrasid meie mängu lööb, natuke läheb ehk sisseelamiseks aega," sõnas Rikberg.

"Vaadates lähiajalukku, siis suurüllatus see pole, et Daugavpils nelja sekka pääses, sest Daugavpils on kolmandat aastat järjest nelja seas. Neid iseloomustab selline ebamugav võitluslikkus, mis avaldub just tähtsatel hetkedel, sellepärast nad eelmisel aastal ka Pärnu kuldse geimiga välja lükkasid."

"Lisaks on neil see aasta kolm leegionäri, mis ka näitab üht-teist. Aga põhiturniiril maadlesid nad pidevalt eri probleemidega, koguaeg oli keegi oluline puudu ja ega me polegi saanud täiskoosseisu vastu mängida, mistõttu need mängud ka suurt ei tähenda play-offidele mõeldes," sõnas juhendaja, kes võttis favoriidikoorma enda õlule. "Kindlasti ei taha öelda, et Tartu Bigbank pole selles paaris favoriit, me tunnetame, et see seeria on vaja võita ja peame igal juhul finaali pääsema."

Kõik mehed on Rikbergi sõnul terved ja valmis sekkuma, küll aga plaanib ta diagonaalis alustada Martti Juhkamiga, sest operatsioonist taastunud Jack Williams pole veel saavutanud täisvõimsust.

Pühapäeval kell 17 peavad esimese mängu Pärnu Võrkpalliklubi ja Võru Barrus Võrkpalliklubi. Teine kohtumine Võrus toimub 27. veebruaril kell 19 ja vajadusel kolmas taas Pärnus 2. märtsil kell 17.

Möödunud hooajal ei pääsenud nelja sekka kumbki, Barruse jaoks on see üldse esimene kord poolfinaalis mängida. Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp läheb seeriale vastu sama mõtlemisega nagu veerandfinaalidele.

"Midagi erilist ma meeskonna juures pärast poolfinaali pääsu ei ole täheldanud, oleme olnud tavapärases töörütmis. Kui enne veerandfinaale ütlesin, et võtame mäng ja seeria korraga, siis nüüd on sama olukord. Aga kui Jekabpilsi vastu me tundsime kohustust edasi saada, siis nüüd võib favoriidikoorma Pärnu kaela veeretada ja usun, et nad võtavad selle auga vastu. Nad on viimased kuud väga enesekindlalt tegutsenud ja Jekabpilsiga võrreldes tase kõrgemal," sõnas peatreener.

"Aga see kõik ei tähenda, et me ei lähe seeriale vastu võidumõtetega või et meil varianti pole. Nii me kindlasti ei mõtle ja me näeme oma võimalusi ka siin. Eks mängud näitavad, kuidas me toime tuleme, kui vastane meid surve alla paneb. Oleme valmistunud ja valmis võitlema," lisas Lüütsepp.

Pärnu VK juhendaja Rainer Vassiljev sõnas, et Võru pole veel oma täit potentsiaali näidanud ja vaatas tagasi veerandfinaalile Selver x TalTechiga.

"Veerandfinaali esimeses mängus oli oodata, et nad hakkavad kõva vastupanu osutama, sest Lincoln Williams oli tõusvas joones minemas ja olime valmis, et lihtne pole. Tulemus jäi küll 3:0, aga pidime ikka kõvasti rapsima, et võita. Teine mäng oli ootamatult lihtsam, meil küll serv töötas suurepäraselt nende madala laega saalis, aga eeldasime, et Selver suudab oma kodusaali eelist rohkem ära kasutada. Samas me olime ise tunduvalt paremad kui avakohtumises. Tagantjärele oli õige otsus sinna päev varem kohale minna ja hommikune trenn teha, mitte otse bussist mängule minna," sõnas Vassiljev.

"Võru meeskonnas on mitmeid korralikke mängumehi ja nad ei sõltu enam nii palju Renato Santosest. Rünnakujõudu on neil igal pool ja igas mõttes korralik meeskond. Põhiturniiri võitude arv ei kajasta kindlasti Võru taset, nad on võimelised enamaks ja olin koguaeg kindel, et nelja sekka nad pääsevad, ükskõik, kellega nad veerandfinaalis kohtunud oleks. See on nende taset arvestades igati õigustatud, et nad nelja seas on," lisas juhendaja.