Serviti ja Viljandi sõidavad Balti liiga lõpetuseks Läti tuurile

Sel nädalavahetusel peetakse käsipalli Balti liigas Eesti klubide osalusel neli kohtumist. Viljandi HC-l ja Põlva Servitil on põhiturniiril jäänud mängida kaks kohtumist ning selleks sõidetakse Läti tuurile, kus minnakse vastamisi ZRHK Tenax Dobele ja ASK Zemessardze/RSU meeskondadega.

Balti liiga tabeli tipus on seis väga tihe ning praegu on selge vaid see, kes on kuus meeskonda, kes veerandfinaalidesse liiguvad. Millises järjekorras ning kes on kaks tiimi, kes pääsevad otse finaalturniirile, saab selgeks tuleval nädalavahetusel.

Kuna Servitil on omavahelistes kohutmistes tabelit juhtiva HC Dragunase vastu edu, siis on teoreetiliselt lõuna-eestlastel veel võimalus ka põhiturniir võita, kuid suure tõenäosusega võideldakse siiski Tenaxiga teise pääsme eest otse finaalturniirile. Seetõttu on laupäevasel omavahelisel matšil Eesti ja Läti meeskonna vahel mängus eriti suured panused.

Eelmisel aastal Balti liiga finaalis kohtunud ZRHK ja Põlva esimene mäng sel hooajal lõppes viigiga. Oma pühapäevase vastase, tabeli punase laterna ASK alistasid eestlased septembrikuus suurte numbritega, 35:20. Eesti meistriliigas pole Serviti viimased mängud nii võimsad olnud, kui ehk käsipallifänn harjunud on. Üle kümne aasta on lõuna-eestlastel põhiturniiril kirjas kolm kaotust ning need kõik on saadud viimase kahe kuu sees.

Viljandi HC-l on veel väga teoreetilised võimalused pääseda ka otse finaalturniirile, kuid selleks peab tähtede seis neid niipalju soosima, et suurema tõenäosusega mängitakse nädalavahetusel siiski veerandfinaalide võimalikult hea paigutuse eest.

Viljandi HC on sel hooajal mõlemad selle nädalavahetuse vastased korra alistanud. Veebruari alguses võeti kodupubliku ees 25:22 võit Tenaxi üle ning novembris alistati MSG väga kindlate numbritega, 34:14. Kohalikus meistriliigas on viljandlased võitnud kolm viimast kohtumist, sealhulgas suudeti lõpuks alistada ka Serviti.

Eesti klubide kohtumised Balti liigas tuleval nädalavahetusel:

22.02 Lätis:

16:00 ZRHK Tenax Dobele - Põlva Serviti

17:00 ASK Zemessardze/RSU - Viljandi HC

23.02 Lätis:

14:00 ASK Zemessardze/RSU - Põlva Serviti

16:00 ZRHK Tenax Dobele - Viljandi HC